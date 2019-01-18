 
مباشر

الأمن المصري يحبط عملية تهريب كاميرات محظورة

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يحبط عملية تهريب كاميرات محظورة
Reuters Amr Dalsh
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lc7r

أحبطت الأجهزة الأمنية المصرية لقناة السويس في ميناء غرب بورسعيد، محاولة تهريب كاميرات مراقبة سرية مزودة بميكروفونات محظور إدخالها إلى البلاد لدواع أمنية.

وذكرت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، أنها ضبطت حاوية مدون في مستندات استيرادها أجهزة حاسوب وشاشات مستعملة.

في حين وجدت فيها أجهزة غير مشمولة في المستندات، وهي عبارة عن كاميرات مراقبة سرية محظورة عددها 325 قطعة.

وأوضحت أن مالك شركة الاستيراد صاحب الطرد، أقر بصحة واقعة الضبط، نافيا في الوقت ذاته علمه بما تحتويه الشحنة من أصناف محظور استيرادها.

وأكدت أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك. 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صورة من مباراة قطر والسعودية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي