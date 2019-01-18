أنقرة تشدد على ضرورة منع الجيش السوري من دخول منبج

حذرت الخارجية التركية من استغلال الوضع في مدينة منبج شمال غربي سوريا، معربة عن معارضتها دخول القوات الحكومية السورية المدينة.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي: "يجب عدم السماح للنظام السوري بشن أي استفزازات تطال منبج، ولا بد من منع دخول قواته إلى منبج بدعم من الأكراد، وعلى الجميع ألا يحاولوا استغلال الوضع".

وأضاف: "تطهير منبج من المسلحين الأكراد مسألة أمن قومي بالنسبة إلينا، والهجوم الإرهابي الذي وقع في منبج مؤخرا، أظهر أهمية تطبيق اتفاق خريطة طريق منبج بشكل كامل، وتطهير المنطقة من التنظيمات الإرهابية".

وأكد أن تركيا "حازمة في ما يتعلق بمسألة تطبيق اتفاقية منبج مع الولايات المتحدة، والانتقال إلى شرق الفرات"، مشددا على أن "الحزم التركي دفع الرئيس الأمريكي إلى اتخاذ قرار الانسحاب من سوريا".

كما أشار إلى أن "هناك مقاومة من قبل موظفين أمنيين بارزين في الولايات المتحدة لقرار ترامب الانسحاب من سوريا"، لافتا إلى أهمية الحوار والتنسيق في تطبيق قرار الانسحاب.

أقصوي: لن نسمح للاستفزازات بزعزعة تفاهم إدلب

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وأكد أقصوي أن بلاده لن تسمح بأي استفزازات تزعزع التفاهم القائم مع روسيا حول منطقة إدلب السورية.

وقال: "تركيا تعمل من أجل إدامة وقف إطلاق النار عبر تفاهم إدلب الذي جنّب المنطقة كارثة إنسانية كبيرة، ونال تقدير المجتمع الدولي.

المصدر: "الأناضول"