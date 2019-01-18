القاهرة تشيد بإنجازات حققتها في 4 سنوات

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، أن ما تحقق في مصر خلال 4 سنوات من مشاريع، كان يتطلب 25 عاما لإنجازه.

وأضاف راضي في حديث إذاعي، أن ما تحقق في مصر خلال الأربع سنوات الماضية، وخاصة في مشاريع البنى التحتية من طرق بـ7000 كيلو متر، و600 جسر على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية، إنجاز غير مسبوق في العالم بأكمله.

وتابع: "بجانب استصلاح مليون ونصف المليون فدان وغيرها من الإنجازات الأخرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، وهذه الإنجازات تتم خلال 25 عاما بمعدلات الإنشاء العادية، مضيفا أن السرعة مهمة جدا في المشروعات التي تقام على أرض الدولة، نظرا لحدوث تأخر شديد في معدلات التنمية بمصر خلال السنوات السابقة".

وأشار راضي إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قام بـ16 زيارة إلى الخارج منذ يناير 2018 وحتى ديسمبر من نفس العام، تضمنت أكثر من 80 لقاء على هامشها مع رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات، إضافة إلى لقاءاته مع كبار المسؤولين سواء بالحكومة أو البرلمانيين أو في الشركات الكبرى.

المصدر: أخبار اليوم