أنباء عن حرمان فنانة مصرية دخول الكويت بعد إيحاءات جسدية أمام أبراج الكويت

أكدت الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر فيديو نشرته على صفحتها الرسمية في موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، قرار منع سما المصري من دخول الكويت.

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وقالت العيدان في الفيديو: تسلمت اليوم قرارا من وزارة الداخلية بالكويت بمنع سما المصري من دخول أراضينا، أو الحصول على تأشيرة كويتية.

من جانبها، نفت الراقصة الاستعراضية سما المصري ما تردد بشأن منعها من دخول الكويت عقب مقطع فيديو الأبراج الجريء.

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وأكدت الفنانة المصرية أنها سترد على أنباء منعها من دخول الكويت، في حال أصدرت وزارة الداخلية أو السفارة هناك قرارا رسميا بذلك.

وأثارت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري جدلا كبيرا بعد نشرها فيديو أمام أبراج الكويت، على موقع الصور إنستغرام، وذلك بعد لقاء أجرته على إحدى القنوات التلفزيونية في الكويت.

وتعرضت سما المصري لحملة نقد وسخرية لاذعة على مواقع التواصل، وخاصة من قبل طيف واسع من الكويتيين بسبب الفيديو الذي ظهرت فيه، وهي تقف بفستان ضيق يظهر مفاتنها أمام أبراج الكويت، خلال وجودها هناك لتصوير حلقة تلفزيونية مع الإعلامية الكويتية مي العيدان.

المصدر: إنستغرام + RT