الرئاسة التركية: لن نتوقف حتى القضاء على الإرهاب على حدودنا مع سوريا

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إن بلاده لن تتوقف لحين تجفيف مستنقع الإرهاب قرب حدودها شمالي سوريا.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها ألطون، على حسابه في موقع "تويتر"، حول جهود تركيا في مكافحة الإرهاب.

وأكد ألطون أن "الإرهابيين" أزهقوا أرواح أكثر من ألفي إنسان بريء في تركيا منذ 2015، منوها بأن غالبية الهجمات الإرهابية التي شهدتها تركيا خطط لها في الشمال السوري.

وأضاف "لن نتوقف حتى تحقيق العدالة، ولحين تجفيف مستنقع الإرهاب بجانب حدودنا".

ولفت ألطون في فيديو مرفق بتغريدته إلى أن تركيا شهدت أكثر من 100 عملية إرهابية دموية منذ 2015.

واستعرض التسجيل تفاصيل بعض تلك العمليات كان أبرزها:

مقتل 251 شخصا وإصابة 2200 آخرين بجروح في محاولة الانقلاب العسكرية الفاشلة التي نفذتها منظمة "غولن" في 15 يوليو 2016.

- مقتل السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف في اغتيال نفذه شرطي سابق على علاقة مع منظمة "غولن" بأنقرة في 19 ديسمبر 2016.

- مقتل 148 شخصا وإصابة 46 آخرين بجروح في الهجوم الذي نفذه "تاك" امتداد منظمة "بي كا كا" الإرهابية بإسطنبول، في 10 ديسمبر 2016.

- مقتل 109 أشخاص وإصابة أكثر من 500 آخرين بجروح في هجوم نفذه تنظيم "داعش" الإرهابي بأنقرة، في 10 تشرين الأول 2015.

- مقتل شخص وإصابة 46 آخرين بجروح في هجوم صاروخي نفذه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي بولاية هطاي في 22 يناير 2018.

- مقتل 34 شخصا وإصابة 70 آخرين بجروح في هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي بولاية شانلي أوروفة في 20 يوليو 2015.

المصدر: "الأناضول"