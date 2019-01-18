ليبيا.. مداهمة منزل أبو طلحة الليبي وأنباء عن القبض عليه

تمكنت قوات الجيش الليبي من مداهمة موقعين يعودان للقيادي البارز في تنظيم القاعدة عبد المنعم سالم خليفة الحسناوي المكنى بأبي طلحة الليبي في منطقة الشاطئ جنوبي البلاد.

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وقالت مصادر عسكرية رفيعة من القيادة العامة لصحيفة "المرصد" الليبية، إن المداهمة جرت في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة وطالت منزلين متجاورين أحدهما مستأجر من أبو طلحة ويتواجد فيه باستمرار والآخر يعود لأشقائه، وما زال مصيره ومصير مساعده عماد الطرشاني مجهولا في انتظار التأكيدات من غرف العمليات عن مصيرهما.

وأكدت المصادر أن شخصين من تنظيم القاعدة قتلا في مداهمة المنزل المستأجر خلال تبادل لإطلاق النار أحدهما قام بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف أما الآخر فقتل خلال الاشتباك.

ويعرف "أبو طلحة الليبي"، بالإرهابي ذي الـ7 أرواح، ويعد أحد أبرز القيادات الإرهابية، كما يعتبر أحد القادة المؤسسين في تنظيم جبهة النصرة المنهار في سوريا والذي نشط في صفوفه حتى عودته إلى ليبيا.

المصدر: المرصد