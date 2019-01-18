مذيع حوار السيسي المثير للجدل يقع في خطأ فادح سببه مصر

أعلنت قناة "إن بي سي" نيوز الأمريكية، أن المراسل والمذيع السابق في قناة "سي بي إس" سكوت بيلي الذي أجرى حوارا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا، قد وقع في خطأ لا يغتفر.

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وأوضحت القناة الأمريكية أن بيلي حذف منشورات على تطبيق إنستغرام زعم فيها بأن هناك أمرا بالقبض عليه في مصر صدر بحقه بسبب حواره مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت "إن بي سي" نيوز، أن المذيع حذف تلك المنشورات بعدما لم تعثر القناة على دليل يؤيد مزاعمه، وقال كيفن تيديسكو المتحدث باسم "سي بي إس" لشبكة "إن بي سي نيوز": "بيلي أخطأ".

وكتب بيلي قائلا قبل حذفه المنشورات: "لقد خاب أملي الأسبوع الماضي عندما أصدرت مصر مذكرة توقيف بحقي. يبدو أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تعجبه أسئلتي حول سجله في حقوق الإنسان خلال مقابلة 60 دقيقة. في رأيي، إنها علامة على الضعف عندما لا تستطيع الحكومة التقيد بالنقد الصادق".

يشار إلى أن الرئيس السيسي كان قد كذّب المذيع المذكور خلال حوار أجراه معه، وأكد فيه وجود 60 ألف معتقل سياسي في مصر، حيث قال السيسي: "لا أعرف من أين أتوا بمثل هذه الأرقام، نحن لا يوجد لدينا معتقلين سياسيين. عندما تكون هناك أقلية تحاول أن تفرض أيديولوجيتها المتطرفة، فيجب أن نتعامل معها بغض النظر عن عددهم".

المصدر: nbcnews