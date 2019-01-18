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نشاطات يديرها المصريون في الدول الإفريقية وتنهيهم عنها القاهرة

أخبار العالم العربي

نشاطات يديرها المصريون في الدول الإفريقية وتنهيهم عنها القاهرة
Sputnik Ashraf Kamal
الخارجية المصرية
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أهابت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة بالمواطنين المسافرين إلى الدول الإفريقية، احترام قوانين الإقامة والعمل المرعية في هذه الدول.

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وناشدت الخارجية المصريين اتباع الطرق الرسمية في مزاولة أي أنشطة تجارية، وبينها فتح المحال التجارية وبيع بضائعهم.

ويأتي هذا التحذير على خلفية ما رصده القطاع القنصلي المصري في الآونة الأخيرة، من حصول مصريين على تأشيرات دخول إلى بعض الدول الإفريقية وإطلاق نشاطات تجارية هناك بما يخالف القوانين الداخلية، ويتعارض مع الغاية من التأشيرات الحاصلين عليها.

كما دعت الخارجية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الوعود الوهمية لبعض متعهدي السفر من مصر إلى الخارج الذين لا يقومون بالوفاء بتعهداتهم أو التزاماتهم بتوفير أي فرص عمل للمواطنين أو حتى تحمل نفقات إقامتهم أو معيشتهم وهو ما يضطرهم لطلب المساعدة، حيث لا يتبقى لهم إلا خيار العودة إلى الوطن أو البقاء في بلد السفر وتجاوز مدة الإقامة بحثا عن أي فرصة عمل أخرى، وهو الأمر الذي يعرضهم للمساءلة ويضعهم تحت طائلة القانون في تلك الدول.

المصدر: وكالات

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