عبد اللهيان يطالب بإطلاق سراح صحفية إيرانية ويحذر واشنطن

حذر مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، واشنطن من مغبة استمرارها في اعتقال المراسلة العاملة لدى قناة Press TV الإيرانية، مرضية هاشمي.

وكتب عبد اللهيان على حسابه في "تويتر": "بدأت الولايات المتحدة لعبة القبض على مرضية هاشمي السياسية. وإذا لم يتم إطلاق سراح مذيعة قناة Press Tv فورا فإن نهاية هذه اللعبة لن تكون بيد أمريكا".

وأعلنت قناة Press TV الفضائية الأربعاء الماضي، عن اعتقال الأمن الأمريكي مراسلتها ومذيعتها هاشمي، الأحد الماضي، لأسباب غير واضحة وإدخالها السجن وإهانتها.

وجاء في موقع القناة أن المراسلة الآن تقبع في معتقل بواشنطن دون توجيه تهمة رسمية ضدها.

المصدر: وكالات