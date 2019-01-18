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مباحثات بين الحوثيين والحكومة اليمنية في الأردن

أخبار العالم العربي

مباحثات بين الحوثيين والحكومة اليمنية في الأردن
Reuters
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تمّت المحادثات بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة الأردنية عمان اليوم الجمعة برعاية أممية، استكمالا لمفاوضات ملف تبادل الأسرى والمفقودين.

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وذكرت مراسلتنا في الأردن أنه لا تزال هناك نقاط خلافية لم يتوصل الطرفان لتسويتها أهمها قضية الإفادات، لأن كل طرف لم يفصح عن عدد الأسرى بشكل كامل.

ومن المنتظر أن يعقد الاجتماع المقبل بين الجانبين بعد 14 يوما، فيما لم تحدد البعثة الأممية مكان الاجتماع بعد.

ويشير بعض المحللين اليمنيين إلى أزمة ثقة كبيرة بين جميع الأطراف، وسواد حالة من عدم الشفافية والوضوح في ما يخص العدد الحقيقي للأسرى.

المصدر: وكالات 

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