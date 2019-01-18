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الجزائر تعلن الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية

أخبار العالم العربي

الجزائر تعلن الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية
AFP
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وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم، مرسوما رئاسيا حدد فيه الثامن عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية في الجزائر، وفق وكالة "فرانس برس".

ونقلت وسائل إعلام جزائرية نص المرسوم الرئاسي وجاء فيه: "طبقا للمادة 136 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات أصدر رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أبريل 2019".

وأشار البيان إلى أن "ذات المرسوم ينص أيضا على مراجعة استثنائية للقوائم الانتخابية ستتم من يوم 23 يناير إلى 06 فبراير 2019".

المصدر: وكالات

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