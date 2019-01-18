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الخارجية الروسية: جولة أستانا المقبلة ستعقد في فبراير القادم

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الخارجية الروسية: جولة أستانا المقبلة ستعقد في فبراير القادم
Sputnik Maksim Blinov
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أعلنت الخارجية الروسية، أن جولة أستانا المقبلة لبحث الوضع في سوريا، ستعقد في النصف الثاني من فبراير القادم.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين: "سيكون الاجتماع التالي في أستانا، بشكل تقريبي في النصف الثاني من شهر فبراير. العمل لا يزال جاريا لتحديد المواعيد".

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ولفت فيرشينين، إلى أن المبعوث الدولي الخاص بالشأن السوري، غير بيدرسن،  سيزور موسكو منتصف الشهر الجاري وقال: "نحن نخطط لعقد لقاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا بيدرسن في 21 يناير في موسكو"​​​.

وأضاف: "ستكون هذه أول زيارة لبيدرسن إلى موسكو، لذلك نتوقع أن يطلعنا على رؤيته لكيفية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والعمل على تحقيق التسوية السياسية في سوريا".

المصدر: إنترفاكس

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