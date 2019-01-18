الخارجية الروسية: جولة أستانا المقبلة ستعقد في فبراير القادم

أعلنت الخارجية الروسية، أن جولة أستانا المقبلة لبحث الوضع في سوريا، ستعقد في النصف الثاني من فبراير القادم.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين: "سيكون الاجتماع التالي في أستانا، بشكل تقريبي في النصف الثاني من شهر فبراير. العمل لا يزال جاريا لتحديد المواعيد".

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ولفت فيرشينين، إلى أن المبعوث الدولي الخاص بالشأن السوري، غير بيدرسن، سيزور موسكو منتصف الشهر الجاري وقال: "نحن نخطط لعقد لقاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا بيدرسن في 21 يناير في موسكو"​​​.

وأضاف: "ستكون هذه أول زيارة لبيدرسن إلى موسكو، لذلك نتوقع أن يطلعنا على رؤيته لكيفية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والعمل على تحقيق التسوية السياسية في سوريا".

المصدر: إنترفاكس