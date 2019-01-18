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المغرب.. حبس 18 شخصا من معتقلي حراك جرادة

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المغرب.. حبس 18 شخصا من معتقلي حراك جرادة
Reuters
العلم المغربي
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قضت محكمة الاستئناف في وجدة المغربية اليوم الجمعة بسجن 18 شخصا، لمدد تتراوح بين عامين وأربعة على خلفية حراك جرادة.

وقال عبد الحق بنقادة محامي المعتقلين: "لقد فوجئنا بهذه الأحكام الصادرة اليوم عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة في حق أكبر ملف من ملفات معتقلي حراك جرادة. الأحكام قاسية وغير متوقعة وبلغت حوالي ستين سنة في مجموعها".

ووجهت المحكمة تهما بـ"المشاركة في إضرام النار عمدا بناقلات بها أشخاص والمشاركة في وضع العراقيل التي تعوق مرور الناقلات وتسببت بحوادث خطيرة وإصابة أشخاص بجروح خطيرة وإهانة واستعمال العنف بحق موظفين عموميين... وكسر أشياء مخصصة للمنفعة العامة وحيازة السلاح دون ترخيص والتجمهر المسلح في الطرق العمومية والعصيان المسلح".

واشتعل حراك جرادة في ديسمبر 2017 بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في منجم عشوائي لاستخراج الفحم غرقا فيه بالماء، وبعد مقتل شخص ثالث بعد أسابيع بحادث مشابه.

المصدر: وكالات

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