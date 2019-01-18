وسائل إعلام: كيم يخطط لزيارة فيتنام

تستعد فيتنام لاستقبال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وسط أنباء عن قمة بينه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسابيع أو الأشهر القادمة.

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وحسب وكالة "يونهاب"، "من المنتظر أن يغادر الزعيم كيم إلى فيتنام في زيارة دولة بعد عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة التي تستمر من 4 وإلى 8 فبراير المقبل"، فيما لم توضح المصادر ما إذا كانت رحلة كيم سترتبط بقمة متوقعة مع ترامب.

وأشارت المصادر إلى أن كيم يونغ تشول وهو واحد من أقرب مساعدي زعيم كوريا الشمالية قد وصل إلى واشنطن يوم الخميس، لإجراء محادثات على ما يبدو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لتنسيق تفاصيل قمة كيم ترامب.

المصدر:"يونهاب"