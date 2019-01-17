موغيريني تؤكد على دور المغرب في قضية الهجرة

أكدت المفوضة العليا للشؤون الخارجية وسياسة الأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، اليوم الخميس من المغرب، على أهمية دور الرباط المحوري في قضية الهجرة.

وقالت موغيريني عقب اجتماع مع ممثلي السلطة التنفيذية المغربية في العاصمة الرباط حيث تقوم بزيارة تستغرق يومين، إن "المغرب لاعب رئيسي ليس فقط في صيغة ثنائية ولكن أيضا على المستوى الدولي في أهم القضايا المتعلقة بإدارة عمليات الهجرة والمناخ".

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وشددت موغيريني على "أهمية تقوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والنظر في تشكيل شراكة جديدة تلامس مختلف المجالات".

ووفقا لها فإن "دور المغرب في العلاقات بين أوروبا وأفريقيا يغطي مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد والأمن، فضلا عن الجوانب المتعلقة بالمواضيع الدينية".

وقد التقت موغيريني في وقت سابق مع رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب حبيب المالكي، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.

المصدر: تاس