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متحف إسرائيلي يقرر إزالة تمثال مسيء للسيد المسيح

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متحف إسرائيلي يقرر إزالة تمثال مسيء للسيد المسيح
Reuters
تمثال "ماك المسيح" في معرض "السلع المقدسة" بمتحف حيفا للفنون
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قررت سلطات حيفا إزالة تمثال يجسد رمز شبكة مطاعم "ماكدونالدز" للوجبات السريعة المهرج "رونالد ماكدونالد" على شكل المسيح المصلوب من متحف حيفا للفنون بعد احتجاجات المسيحيين العرب.

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وكان التمثال الذي يحمل تسمية "ماك المسيح" (McJesus) القطعة الرئيسة في معرض "السلع المقدسة" للفنان الفنلندي، يان لينونين، الذي نظمه متحف حيفا للفنون. وتظهر معروضات أخرى عن السيد المسيح والسيدة مريم ومؤسس البوذية وكذلك الدمى "كين" و"باربي".

وأكدت عمدة حيفا، إينات كاليش-روتيم، عبر حسابها في "تويتر" اليوم الخميس، أن المتحف سيزيل التمثال وسيعيده إلى الجهة التي قدمته، أي غاليري زيتيربرغ في هلسنكي "في أسرع وقت ممكن، بموجب اتفاق مع قادة الكنيسة".

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وعبرت كاليش-روتيم عن أسفها لتسبب المعرض بتأجيج مشاعر الانزعاج لدى أتباع الطائفة المسيحية، وأعمال العنف التي حصلت خلال احتجاجات المسيحيين على المعرض.

وأثار المعرض غضب واعتراض المسيحيين العرب المحليين، الذين يشكلون 2% من سكان إسرائيل، لاعتبارهم أن المعروضات المذكورة تسيء لرموز الديانة المسيحية وأطلقوا الأسبوع الماضي حملة احتجاجية للمطالبة بإزالتها.

Reuters

وكان متحف حيفا قد قال إن معرض "السلع المقدسة" يدفع للتفكير بشأن مكانة الدين والإيمان في الثقافة الاستهلاكية المنتشرة في المجتمع المعاصر، ويتناول عددا من المواضيع، بينها إضفاء الطابع المقدس للعلامات التجارية والسلع الاستهلاكية واستغلال الشركات العالمية العابرة للحدود القومية للرموز الدينية.

المصدر: وكالات

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