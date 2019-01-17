السيسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي الإرهاب والهجرة غير الشرعية

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك القضايا ذات الاهتمام الثنائي المشترك، من بينها التعاون بين الجانبين وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، فقد أشار السيسي، خلال اتصال هاتفي مع توسك، إلى "الجهود التي تبذلها مصر للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية".

وأكد الرئيس المصري على"أهمية التعامل مع الجذور الرئيسية لتلك الظاهرة، من خلال التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة وإعادة الاستقرار والأمن إليها، ووضعها على مسار التنمية المستدامة".

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وقالت الرئاسة المصرية إن توسك "أعرب عن تقدير الاتحاد الأوروبي للعلاقات القوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والاتحاد.. مؤكدا رغبة الاتحاد في مواصلة دفع التعاون مع مصر على مختلف المستويات، في ضوء المصلحة المشتركة في التصدي للتحديات التي تواجه منطقة المتوسط، وبالنظر إلى ما تمثله مصر من مركز ثقل للمنطقة".

وأكدت أن توسك أشاد بـ" جهود مصر في مكافحة الإرهاب، وبالتجربة المصرية الناجحة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية".

المصدر: RT