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روسيا تدعو إلى رفع العقوبات الدولية عن السودان

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روسيا تدعو إلى رفع العقوبات الدولية عن السودان
Reuters CARLO ALLEGRI
نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي
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أعلنت روسيا أن الأوضاع في السودان تحسنت منذ السنوات الـ 14 الأخيرة، ما يتيح رفع العقوبات الدولية عن البلاد.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أثناء جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس: "نأمل بأن يتم قريبا وضع معايير محددة لرفع العقوبات، ومن الواضح أن الوقت قد حان لذلك".

وأعاد الدبلوماسي الروسي إلى الأذهان أن "العقوبات ليست هدفا بحد ذاتها، وإنما أداة لتفعيل عملية السلام والحوار السياسي".

وأشار إلى أن "التغيرات الإيجابية التي نراها في دارفور تدل على أن العقوبات التي تم فرضها قبل 14 عاما قد حققت أهدافها، ومن الواضح أنه يجب وضع خارطة طريق واضحة لرفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن السودان".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على السودان على خلفية النزاع في دارفور في عام 2004. وتضم العقوبات حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد أصول عدد من المسؤولين السودانيين.

المصدر: نوفوستي

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