شاهد.. الصور الأولى للصيادين المصريين بعد إنقاذهم في غزة

نشرت بحرية قطاع غزة الصور الأولى لإنقاذ الصيادين المصريين، بعد أن قذفت الرياح والأمواج قاربهم إلى شواطئ بحر المنطقة الوسطى قباله القطاع.

RT

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ووفقا لبحرية غزة، فإن الصيادين الذين تم إنقاذهم 6 فيما فقد الصياد السابع.

RT

ولفتت البحرية إلى أنه تم تقديم المساعدة للصيادين، فيما لا يزال الصياد السابع مفقودا، وجار البحث عنه من قبل خفر السواحل.

المصدر: RT