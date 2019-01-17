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شاهد.. الصور الأولى للصيادين المصريين بعد إنقاذهم في غزة

أخبار العالم العربي

شاهد.. الصور الأولى للصيادين المصريين بعد إنقاذهم في غزة
RT
الصيادون المصريون
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نشرت بحرية قطاع غزة الصور الأولى لإنقاذ الصيادين المصريين، بعد أن قذفت الرياح والأمواج قاربهم إلى شواطئ بحر المنطقة الوسطى قباله القطاع.

RT
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ووفقا لبحرية غزة، فإن الصيادين الذين تم إنقاذهم 6 فيما فقد الصياد السابع.

RT
الصيادون المصريون

ولفتت البحرية إلى أنه تم تقديم المساعدة للصيادين، فيما لا يزال الصياد السابع مفقودا، وجار البحث عنه من قبل خفر السواحل.

المصدر: RT

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