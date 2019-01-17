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رويترز نقلا عن مصدر طبي: مقتل شخصين في احتجاجات بالخرطوم

طفل سوري يختاره الصليب الأحمر الدولي لـ "تحدي العشر سنوات"

أخبار العالم العربي

طفل سوري يختاره الصليب الأحمر الدولي لـ
Reuters BASSAM KHABIEH
أطفال سوريون - أرشيف
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نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "ICRC"، على موقعها على "تويتر"، صورا للطفل السوري باسل، بينت معاناته في عشر سنوات من الأزمة.

وأشارت اللجنة الدولية، إلى أن الطفل السوري فقد بيته في محافظة حلب السورية مع بداية الأزمة بسبب المعارك، وعندما عاد بعد عشر سنوات فقد يده اليمنى وأصيب بجراح في وجهه نتيجة انفجار لغم أثناء لعبه مع أصدقائه في الحي.

وأشارت اللجنة، إلى أن تأثير "تحدي العشر سنوات"، بدا واضحا على الطفولة في سوريا.

واجتاح تحدي الـ10 سنوات، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مستقطبا عددا من المشاهير، الذي يتضمن نشر صورتين الفارق بينهما 10 أعوام مرفقتين بهاشتاغ "10YearChallenge#".

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المصدر: اللجنة الدولة للصليب الأحمر

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