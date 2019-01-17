طفل سوري يختاره الصليب الأحمر الدولي لـ "تحدي العشر سنوات"

نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر "ICRC"، على موقعها على "تويتر"، صورا للطفل السوري باسل، بينت معاناته في عشر سنوات من الأزمة.

وأشارت اللجنة الدولية، إلى أن الطفل السوري فقد بيته في محافظة حلب السورية مع بداية الأزمة بسبب المعارك، وعندما عاد بعد عشر سنوات فقد يده اليمنى وأصيب بجراح في وجهه نتيجة انفجار لغم أثناء لعبه مع أصدقائه في الحي.

في أقل من 10 سنوات أفقدت الحربُ باسل بيته في مدينة #حلب

وعندما تمكن أخيرًا من العودة، فقد يده اليمنى وأصيب بجراح في وجهه إثر انفجار لغم أثناء لعبه مع أصدقائه في الحي.

هذا ما تتحدانا الحروب لتفعله في 10 سنوات...#10YearChallangepic.twitter.com/eOS7SxHghL — اللجنة الدولية (@ICRC_ar) January 17, 2019

وأشارت اللجنة، إلى أن تأثير "تحدي العشر سنوات"، بدا واضحا على الطفولة في سوريا.

واجتاح تحدي الـ10 سنوات، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مستقطبا عددا من المشاهير، الذي يتضمن نشر صورتين الفارق بينهما 10 أعوام مرفقتين بهاشتاغ "10YearChallenge#".

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المصدر: اللجنة الدولة للصليب الأحمر