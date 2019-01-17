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رويترز نقلا عن مصدر طبي: مقتل شخصين في احتجاجات بالخرطوم

"حار جاف صيفا.. معتدل ممطر شتاء" وإرباك المنهج الدراسي في مصر

أخبار العالم العربي

AFP
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طالب رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر الدكتور أحمد عبدالعال، بتغيير مصطلح "حار جاف صيفا معتدل ممطر شتاء" الذي يلقن للطلاب في المدارس حتى الآن.

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وأوضح المسؤول المصري أن من المهم أن يتعرف الطلاب على طبيعة الطقس الحالي في مصر، دون أن يدرس شيئا ويرى الواقع مغايرا.

وأضاف عبدالعال، أن الهيئة تسعى ليكون هناك مصداقية في التعليم، مؤكدا أن المصطلح الذي تربت عليه الأجيال الماضية ليس دقيقا، موضحا أنه بعد دراسة علماء الأرصاد الجوية للطقس في مصر سيجري تعديل المناهج الدراسية.

وأكد أنه ستتم دراسة سرعة واتجاه الرياح والحرارة والرطوبة لمعرفة ما سيؤول إليه مناخ مصر ومن ثم تعديل المقولة الشهيرة، مردفا "الصيف بقي رطبا جدا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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