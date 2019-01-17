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رويترز نقلا عن مصدر طبي: مقتل شخصين في احتجاجات بالخرطوم

موسكو تجدد تأكيد استعدادها لاستضافة مؤتمر للمصالحة الفلسطينية

أخبار العالم العربي

موسكو تجدد تأكيد استعدادها لاستضافة مؤتمر للمصالحة الفلسطينية
AFP mohamed Hams / HAMAS PRESS OFFICE
(صورة أرشيفية)
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بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، سبل عقد اجتماع مصالحة فلسطينية شاملة في موسكو.

وذكرت الخارجية الروسية أن بوغدانوف جدد التأكيد خلال مكالمة هاتفية مع هنية على موقف روسيا "الثابت والمتمسك ببعث الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية استنادا إلى القانون الدولي".

وأضافت: شدد بوغدانوف على استعداد روسيا للاستمرار في الاتصالات المكثفة مع جميع القوى السياسية الفلسطينية المسؤولة، والعمل على تنظيم انعقاد اجتماع فلسطيني شامل في موسكو.

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هنية يتلقى دعوة رسمية من موسكو لزيارة روسيا

وأشارت الخارجية إلى أن هنية أطلع الجانب الروسي على آخر التطورات في قطاع غزة، وركز على ضرورة تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان القطاع، لافتا إلى الجهود المصرية المبذولة في هذا الاتجاه.

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إسماعيل هنية
إرجاء زيارة هنية إلى موسكو لفترة غير محددة

وكان من المقرر أن يصل إسماعيل هنية إلى موسكو بزيارة رسمية في الـ15 من يناير الجاري، لكنها تأجلت حتى إشعار آخر، دون الإعلان عن الأسباب.

المصدر: "إنترفاكس"

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