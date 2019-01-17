السعودية تدعو مواطنيها في السودان لتجنب مواقع المظاهرات

دعت السفارة السعودية في الخرطوم، السعوديين (الزائرين والمقيمين والطلاب) بجمهورية السودان إلى تجنب الذهاب إلى مواقع المظاهرات.

وأوضحت في تغريدة لها في حسابها على تويتر أنها تأمل من السعوديين مراجعة السفارة لتحديث بياناتهم الشخصية.

تأمل السفارة من السعوديين (الزائرين و المقيمين والطلاب) بجمهورية السودان مراجعة السفارة لتحديث بياناتهم الشخصية، كما تدعو الجميع الى تجنب الذهاب الى مواقع المظاهرات. pic.twitter.com/3ANaFjgz1Y — السفارة في الخرطوم (@KSAembassySD) 17 января 2019 г.

وتستمر الاحتجاجات ضد الحكومة في السودان منذ ديسمبر الماضي. وقد أسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة مئات آخرين.

المصدر: تويتر