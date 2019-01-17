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رويترز نقلا عن مصدر طبي: مقتل شخصين في احتجاجات بالخرطوم

السعودية تدعو مواطنيها في السودان لتجنب مواقع المظاهرات

أخبار العالم العربي

السعودية تدعو مواطنيها في السودان لتجنب مواقع المظاهرات
AFP CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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دعت السفارة السعودية في الخرطوم، السعوديين (الزائرين والمقيمين والطلاب) بجمهورية السودان إلى تجنب الذهاب إلى مواقع المظاهرات.

وأوضحت في تغريدة لها في حسابها على تويتر أنها تأمل من السعوديين مراجعة السفارة لتحديث بياناتهم الشخصية.

وتستمر الاحتجاجات ضد الحكومة في السودان منذ ديسمبر الماضي. وقد أسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة مئات آخرين.

المصدر: تويتر

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