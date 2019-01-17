مصدر يكشف لـRT كيف وصلت رسالة إسرائيل للعراق حول قصف الحشد الشعبي

كشف مصدر في الحكومة العراقية الخميس، أن وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو، أبلغ رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي بأن واشنطن لن تتدخل إذا قصفت إسرائيل مواقع تابعة للحشد الشعبي

وقال المصدر لـRT إن "بومبيو أخلى ساحة واشنطن من أي هجوم قد تقوم به تل أبيب على مواقع الحشد الشعبي في العراق، وإنها لن تتدخل لإيقافه".

وأضاف أن "عبد المهدي أبدى إنزعاجه من الأمر وأكد لبومبيو أن لهذا الأمر تداعيات خطيرة على المنطقة".

المصدر: RT