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من هي عائلة "القنون" التي تبرأت من رهف السعودية وأين تتواجد؟

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من هي عائلة
twitter.com/rahaf84427714
رهف
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تبرأت عائلة "القنون" السعودية من ابنتها رهف التي أثارت جدلا واسعا في المملكة، بعد أن حصلت على لجوء في كندا. ودفعت هذه الواقعة الكثيرين إلى البحث عن أصولها وسماتها.

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تقطن هذه العائلة شمال المملكة العربية السعودية،  ضمن قبيلة كبيرة معروفة هناك تسمى قبيلة غامد، والتي يتفرع عنها الكثير من الفروع في منطقة شبه الجزيرة العربية.

ويتبع قبيلة غامد فرع الربيعية الذي يشمل بدوره قبائل "الزقاريط، الجدي، المردان، المحيسن ومنهم عائلة الضمادي وعائلة القنون.. وتتواجد الأخيرة في مدينة حائل السعودية.

المصدر: RT

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