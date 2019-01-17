الجيش اللبناني: المتسلل خلسة من إسرائيل إلى لبنان مواطن أمريكي

أعلن الجيش اللبناني في بيان له، أن الشخص الذي دخل خلسة إلى الأراضي اللبنانية قادما من إسرائيل، عبر فتحة في السياج الحدودي هو مواطن أمريكي.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن الأربعاء، أن هناك شبهات حول شخص قام الثلاثاء باجتياز الشريط الحدودي من الجانب الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه على "تويتر"، أن "الجيش رصد فتحة في السياج على الحدود مع لبنان، وأن هناك علامات تشير إلى اجتياز شخص من إسرائيل للشريط الحدودي".

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وذكرت تقارير إعلامية، إلى أن قوات الجيش واليونيفيل عثرت على كيس يحمل كتابات باللغة العبرية والإنجليزية وجواز سفر أمريكي في موقع الراهب قرب عيتا الشعب جنوبي لبنان، وتقوم بالتحريات في المنطقة بحثا عنه.

المصدر: RT + وكالات