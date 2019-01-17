سوريون يدخلون "تحدي العشر سنوات"

تصدر هاشتاغ #10YEARSCHALLANGE# مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، فمن الروّاد من عرض صوره، ومنهم من عرض صورا تنتقد الوضع الحالي في سوريا مقارنة بما كانت عليه الحال قبل 10سنوات.

فعلى الفيسبوك، تناول البعض الوضع الاقتصادي وتدهور الليرة السورية جراء ما تعانيه البلاد من تبعات الحرب، كما نشر آخرون صور الدمار الذي لحق ببعض الأحياء في حلب وحمص وغيرهما من المدن والبلدات السورية.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي