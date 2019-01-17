حصيلة قتلى الفلسطينيين برصاص إسرائيل تصل إلى 290 خلال 2018

نشر مركز "بتسليم" الإسرائيلي لحقوق الإنسان تقريرا عن عدد القتلى من الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص القوات الإسرائيلية خلال عام 2018.

وحسب "بتسليم"، قتلت قوات الأمن الإسرائيلي 290 فلسطينيا كان بينهم 254 في غزّة و34 في الضفة الغربية والقدس الشرقية وداخل إسرائيل بينهم 55 قاصرا خلال عام 2018.

واعتبر المركز أن سقوط هذا العدد من الضحايا، جاء نتيجة مباشرة لانفلات سياسة إطلاق النار التي تطبقها إسرائيل بمصادقة من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين وبدعم من الجهاز القضائي.

كما أشار المركز في تقريره إلى أن الفلسطينيين قتلوا خلال 2018 سبعة إسرائيليين في الضفة الغربية، وسبعة عناصر من قوّات الأمن، خمسة منهم في الضفة الغربيّة، والسّادس خلال عمليّة داخل غزة والسابع على الجانب الإسرائيلي من الشريط الحدودي.

المصدر: "بتسليم"





