مجلس منبج العسكري يصدر بيانا حول التفجير في المدينة

أكد مجلس منبج العسكري أن التفجير الذي ضرب اليوم الأربعاء المدينة السورية يثبت أن تهديد الإرهاب لا يزال قائما، ووعد بمواصلة محاربته داعيا لتعزيز التنسيق مع التحالف الدولي.

وقال المجلس، في بيان أصدره مساء الأربعاء: "مرة أخرى يضرب الإرهاب مدينة منبج، ويستهدف أمنها واستقرارها، ومواطنيها والمقاتلين الذين ساهموا في حملة تحريرها من براثن الإرهابيين".

وتابع المجلس: "تعازينا لأسر الجنود الأمريكيين الأبطال الذين قاتلوا معنا ضمن التحالف الدولي، ستبقى مأثرة هؤلاء الجنود في قلوبنا، وسنظل نتذكر هؤلاء الأبطال الذين دفعوا أرواحهم لحماية الأطفال والنساء والمدنيين، وكذلك نعزي أهالي الشهداء من المجلس العسكري في مدينة منبج وكذلك المواطنين الأبرياء الذين فقدوا حياتهم في هذا التفجير الإرهابي".

وأشار المجلس العسكري إلى أن من بين الضحايا أطفال ونساء "كانوا يقتنون حاجياتهم اليومية من سوق المدينة، مردفا: "عقلية هؤلاء المجرمين لا تميز بين مدني وعسكري، فهم يستهدفون المدنيين الأبرياء بصورة مباشرة في سبيل إحلال الفوضى والدمار والخراب في كل مكان".

وتابع: "إننا في مجلس منبج العسكري ندين بشدة هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي يثبت مرة أخرى أن الارهابيين ما زالوا قادرين على تنفيذ عملياتهم، وهو ما يفرض علينا مواصلة مهامنا الأخلاقية والأمنية بغرض تخليص شعبنا والعالم من هذا الظلام الذي يجتاح حياتنا وأمننا".

وختم بالقول: "لقد أثبت الإرهابيون أنهم يستهدفون كل مكاسبنا في إحلال السلام وتوفير الأمان والاستقرار، وسيظل تهديدهم قائما، وهو يفرض علينا رص الصفوف، والمضي في معركة محاربتهم أينما كانوا بهدف إحباط كل المؤامرات التي تستهدف إعادة الفوضى وضرب الأمن والاستقرار في المناطق المحررة".

وأكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة للولايات المتحدة مقتل 4 مواطنين أمريكيين جراء التفجير الانتحاري الذي هز اليوم الأربعاء، مطعما في المدينة الواقعة شمال سوريا استضاف اجتماعا لأعضاء من مجلس منبج العسكري.

وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن العملية أسفرت بشكل عام عن مقتل 19 شخصا، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر: RT