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عباس يعتذر عن حضور القمة الاقتصادية في لبنان

أخبار العالم العربي

عباس يعتذر عن حضور القمة الاقتصادية في لبنان
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعتذر فيها الأخير عن الحضور إلى القمة الاقتصادية في بيروت يوم الأحد المقبل.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن ميشال عون استقبل اليوم الأربعاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير عزام الأحمد، الذي نقل الرسالة من محمود عباس إلى الرئيس اللبناني.

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وأعرب عباس عن اعتذاره لعدم تمكنه من حضور القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في بيروت، نظرا لوجوده في نيويورك، حيث يترأس مجموعة "الـ 77 + الصين".

وكلف الرئيس الفلسطيني رئيس الحكومة رامي الحمد الله بترؤس وفد فلسطين إلى القمة. وأبدى عباس رغبته في القيام بزيارة أخوية للبنان في الوقت الذي يراه الرئيس عون مناسبا.

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام

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