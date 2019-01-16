 
مباشر
عاجل
الخارجية الأمريكية: سنبدأ بالانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى يوم 2 فبراير

الأمم المتحدة: 900 قتيل خلال يومين جراء نزاعات عرقية في الكونغو الديمقراطية

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: 900 قتيل خلال يومين جراء نزاعات عرقية في الكونغو الديمقراطية
Reuters Goran Tomasevic
صورة أرشيفية من جمهورية الكونغو الديمقراطية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbvp

أكدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مقتل نحو 900 شخص منتصف ديسمبر الماضي جراء نزاعات عرقية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت المفوضية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "حسب معلومات من مصادر موثوق بها، أن 890 شخصا قتلوا على الأقل خلال فترة بين 16 و18 ديسمبر في أربع قرى بمنطقة يومبي في محافظة ماي-ندومبي غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، جراء اندلاع اشتباكات بين القوميتين بانونو وباتيندي".

وأشار البيان إلى أن المفوضية أطلقت تحقيقا في موجة العنف وأعمال الشغب المتزايد عددها في المنطقة.

وسبق أن أكدت مصادر محلية لوكالة "رويترز" الاثنين عن مقتل 400 شخص على الأقل جراء موجة العنف الأخيرة التي أجبرت حكومة البلاد على إرجاء التصويت في المنطقة ضمن إطار الانتخابات الرئاسية.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"فلة الجزائرية" ترفع الأذان وتثير الانتقادات!