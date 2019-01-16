مصدر لـRT: مقتل 4 عسكريين أمريكيين جراء التفجير في سوق منبج شمالي سوريا

أفاد مصدر مطلع لـ"RT" بمقتل 4 عسكريين أمريكيين بتفجير انتحاري استهدف اليوم الأربعاء قوات للتحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة في مدينة منبج شمال سوريا.

وأوضح مراسل "RT" في سوريا، أن التفجير وقع أمام مطعم "قصر الأمراء" في سوق منبج وأسفر عن مقتل 10 أشخاص، ونقل عن المصدر قوله إن بينهم 4 عسكريين أمريكيين.

وذكر المراسل أن مجموعة عسكريين أمريكيين كانت في مكان التفجير، وتم نقلهم مباشرة من المنطقة بطائرة مروحية، بينما تحدث ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود عناصر من القوات الفرنسية في الموقع خلال الهجوم.

من جانبه، أعلن تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي مسؤوليته عن هذه العملية.

وسبق أن ذكرت مصادر محلية أن انفجارا وقع بالقرب من سوق شعبية في منبج شمال محافظة حلب السورية عندما كان زعماء المجلس العسكري للمدينة وأعضاء وفد مجهول في مطعم "قصر الأمراء".

وأكد المجلس العسكري في منبج أن الانفجار وقع بجوار دورية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة كانت تتجول في المدينة.

المصدر: RT + وكالات