مصدر لـRT: مقتل 4 جنود أمريكيين جراء التفجير في سوق منبج شمالي سوريا

أفادت وكالة أنباء هاوار، بأن الحصيلة الأولية لضحايا تفجير منبج الذي وقع اليوم الأربعاء، في مطعم "قصر الأمراء" وسط منبج بلغت 10 قتلى.

وقالت الوكالة إنه تم نقل الضحايا من المنطقة باستخدام مروحية أمريكية، ولم يتم التعرف على مصيرهم.

وأفادت بأن جنديين أمريكيين قتلا من بين 4 جنود أصيبوا بالتفجير.

وفي وقت سابق أفادت مصادر بأن انفجارا وقع في مدينة منبج السورية أثناء مرور دورية عسكرية أمريكية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"الروسية عن مصادر محلية قولها، إن الانفجار وقع بالقرب من سوق شعبية في منبج عندما كان زعماء المجلس العسكري المحلي وأعضاء وفد مجهول في مطعم "قصر الأمراء".

وأكد المجلس العسكري في منبج، أن الانفجار وقع بجوار دورية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة كانت تتجول في المدينة.

المصدر: سبوتنيك + وكالة أنباء هاوار