قائد الحرس الثوري الإيراني يرد على تهديدات نتنياهو ويتوعده بسقوط صواريخ إيران على رأسه

ردّ القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتوعده بـ"سقوط صواريخ إيران على رأسه".

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وقال اللواء جعفري اليوم الأربعاء: على إسرائيل أن تخشى اليوم الذي ستنهال فيه صواريخ إيران الدقيقة فوق رؤوس الإسرائيليين.

ووصف تهديدات نتنياهو بالمضحكة والمثيرة للسخرية. وتوجه لرئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا:احذر من اللعب بذيل الأسد.

وأعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني، أن صبر بلاده على استهداف إسرائيل لقواتها في سوريا فيه حكمة كبيرة.