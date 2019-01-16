قائد الحرس الثوري الإيراني يرد على تهديدات نتنياهو ويتوعده بسقوط صواريخ إيران على رأسه
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ردّ القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، على تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتوعده بـ"سقوط صواريخ إيران على رأسه".
وقال اللواء جعفري اليوم الأربعاء: على إسرائيل أن تخشى اليوم الذي ستنهال فيه صواريخ إيران الدقيقة فوق رؤوس الإسرائيليين.
ووصف تهديدات نتنياهو بالمضحكة والمثيرة للسخرية. وتوجه لرئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا:احذر من اللعب بذيل الأسد.
وأعتبر قائد الحرس الثوري الإيراني، أن صبر بلاده على استهداف إسرائيل لقواتها في سوريا فيه حكمة كبيرة.
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