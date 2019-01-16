صور.. العاصفة تدفع بسفينة كبيرة إلى مقابل الأحياء السكنية في اللاذقية السورية!

استيقظ سكان مدينة اللاذقية السورية على وصول ضيف غير متوقع يمثل أمام منازلهم بعد ليلة عاصفة، وهو سفينة شحن كبيرة اقتربت بشكل كبير أمام الشاطئ.

ووضع سكان المنطقة صورا تظهر سفينة، قالوا إن العاصفة ربما تكون دفعتها باتجاه الشاطئ.

ولم يتبين حتى اللحظة السبب الحقيقي لوصول السفينة على مقربة شديدة من الحي السكني (حي المشروع العاشر) في مدينة اللاذقية الساحلية السورية.

وأغلقت السلطات السورية الموانئ البحرية في طرطوس واللاذقية أمام الملاحة، بعدما بدأت نذر عاصفة قطبية جديدة تلوح في سواحلها، فيما تترقبها باقي دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وعلى رأسها الأردن ولبنان وفلسطين.



وأعلنت المديرية العامة للموانئ البحرية في سوريا، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الثلاثاء، "إغلاق جميع المرافئ والموانئ والمراسي الصغيرة على الساحل السوري في وجه الملاحة، بسبب الأحوال الجوية السائدة".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط مرور منخفض جوي ترافقه عاصفة "نورما" تليها ميريام.