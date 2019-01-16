التحالف الدولي لمحاربة "داعش": ندرب 173 ألف رجل أمن عراقي

أعلنت قيادة قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" ازدياد أعضاء التحالف من 70 دولة و4 منظمات إلى 74 دولة و5 منظمات، وقالت إن "كوادرها تدرب أكثر من 173 ألف منتسب ضمن القوات الأمنية".

وذكر بيان للتحالف، اليوم الثلاثاء، أنه "يواصل عمله من خلال الاستمرار بالتدریب التكتیكي لقوات الأمن العراقیة، وسيعزز برنامج التدریب الذي تم توفیره بالفعل لأكثر من 173 ألف منتسب من قوات الأمن العراقیة".

وأضاف: "ستضطلع بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق بزمام القیادة في مھمة تدریب العسكریین العراقیین في نقل المھارات الأساسیة".

وأشار التحالف إلى أن "التدريب سيكون على مكافحة العبوات الناسفة والتخطیط المدني والعسكري وصیانة المركبات المدرعة والطب العسكري للمتدربین. كما ستقوم بعثة الناتو بتدریب قوات الأمن العراقیة في مجالات متعددة لبناء القدرات وتطویر الأكادیمیات العسكریة المھنیة، إلى جانب مدارس عسكریة مھمة أخرى".

المصدر: RT