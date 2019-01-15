أنباء عن تسلل إسرائيلي إلى داخل الأراضي اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي أن هناك شبهات حول شخص قام اليوم الثلاثاء باجتياز الشريط الحدودي من الجانب الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في حسابه على "تويتر" أن الجيش رصد فتحة في السياج على الحدود مع لبنان، وأن هناك علامات تشير إلى اجتياز شخص من إسرائيل للشريط الحدودي.

رصدت قوات #جيش_الدفاع خرق في السياج وعلامات تشير شكوك حول اجتياز شخص من الأراضي الإسرائيلية إلى #لبنان، الحدث قيد الفحص — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 15, 2019

وأضاف أنه يجري حاليا التحقيق في الحادث.

وذكرت تقارير إعلامية لبنانية أن شخصا يرتدي زي الجيش الإسرائيلي يحمل صندوقا مع مستندات باللغة العبرية دخل ظهر اليوم الى قرية عيتا الشعب اللبنانية.

وذكرت التقارير أن هذا الشخص مستوطن إسرائيلي ألقى الصندوق وفر من المكان، وأن عناصر الجيش اللبناني يبحثون عنه.

المصدر: موقع i24NEWS الإسرائيلي، وسائل إعلام لبنانية