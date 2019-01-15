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"قوات سوريا الديمقراطية" تنتزع السيطرة على بلدة السوسة من تنظيم "داعش"

أخبار العالم العربي

Reuters RODI SAID
مقاتلون تابعون لقوات سوريا الديمقراطية
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سيطرت "قوات سوريا الديمقراطية"، الثلاثاء، على بلدة سوسة الواقعة شرقي سوريا، عقب هجوم شنته على معاقل تنظيم "داعش" عند الحدود مع العراق وبإسناد جوي من التحالف الدولي.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قسد التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتتمتع بتأييد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، تمكنت من "السيطرة على كامل بلدة السوسة ومحيطها"، مضيفا أن "سيطرة التنظيم باتت تقتصر على بلدة الباغوز فوقاني، وعلى قرى وتجمعات سكنية متصلة معها، تبلغ مساحتها مجتمعة نحو 15 كلم مربعا".

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وأدت العمليات التي أطلقتها "قسد" منذ سبتمبر الماضي، إلى مقتل أكثر من 1000 مقاتل في صفوف المسلحين، وأكثر من 600 في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، بحسب المرصد.

ويسيطر داعش، بالإضافة إلى الجيب الخاضع له في شرق سوريا، على قسم من البادية السورية الممتدة من وسط البلاد حتى دير الزور، حيث تدور مواجهات متقطعة بين مسلحيه من جهة والقوات الحكومية والمتحالفة معها من جهة أخرى.

المصدر: أ ف ب

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