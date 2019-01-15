وفد عسكري تركي يزور أمير الكويت في قصره (بالصور)

زار وفد عسكري تركي برئاسة قائد قوات الدرك للحرس الوطني، الفريق عارف تشيتن، الكويت حيث أجرى محادثات مع أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأوضحت وكالة "كونا" الكويتية الرسمية أن اللقاء جرى صباح اليوم الثلاثاء في قصر بيان الأميري حيث استقبل الشيخ صباح تشيتن والوفد المرافق "بمناسبة زيارته للبلاد"، بحضور وزير شؤون الديوان الأميري، علي جراح الصباح، ووكيل الحرس الوطني، الفريق الركن هاشم عبد الرزاق الرفاعي.

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كما أجرى تشيتن لقاء في قصر البيان مع رئيس مجلس الوزراء الكويتي، جابر المبارك الحمد الصباح، جرى بحضور وكيل الحرس الوطني الكويتي، الفريق الركن هاشم الرفاعي.

وأكد الرفاعي عقب اللقاء، حسب صحيفة "الراي" المحلية، على حرص مؤسسة الحرس الوطني الكويتي على توسيع آفاق التعاون البناء بين الجانبين، خاصة بعد انضمام الحرس الوطني إلى الاتحاد الدولي لقوات الشرطة والدرك ذات الطابع العسكري "FIEP" والذي يضم في عضويته "تركيا الصديقة".

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وشدد على "أهمية زيارة الوفد التركي استكمالا لتحقيق بنود اتفاقية التعاون المبرمة بين الحرس الوطني وقوات الجندرما وما تم التوصل إليه من خطوات تنسيقية خاصة في مجال التدريب والتعاون الأمني والعسكري بما يسهم في خدمة أهداف التطوير لكلتا المؤسستين".

واطلع الوفد التركي، حسب الرفاعي، على إيجاز عن طبيعة العمل في الحرس الوطني الكويتي والمهام والواجبات المكلف بها من تأمين المرافق الحيوية في الكويت ومساندة أجهزة الدولة، والوثيقة الاستراتيجية 2020 وما تشمله من أهداف طموحة للارتقاء بدور الحرس الوطني وتعزيز كفاءته، كما شاهد الوفد عرضا عسكريا لآليات وأسلحة الحرس الوطني.

وقال إن القائد العام لقوات الدرك التركية أبدى "إعجابه بالمستوى المتميز الذي وصل إليه الحرس الوطني ومواكبته لأحدث المستجدات، مشيدا بعمق التعاون بين الجانبين، الأمر الذي يسهم في بناء القدرات وصقل الخبرات".

المصدر: كونا + الراي