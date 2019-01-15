نتنياهو: علاقاتنا مع العرب تتوطد ودول إسلامية رائدة تتقرب منا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العلاقات بين تل أبيب والعالم العربي تتوطد الآن أكثر من أي وقت مضى.

وذكر نتنياهو، أثناء مراسم تنصيب رئيس هيئة الأركان العامة الجديد للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي اليوم الثلاثاء: "بفضل قدراتنا الاستخباراتية والعملياتية والتكنولوجية، تتوطد علاقاتنا مع العالم العربي أكثر من أي وقت مضى. وهناك دول إسلامية رائدة تقترب منا وهي تدرك أننا لسنا عدوها بل سند ضروري لها".

بفضل قدراتنا الاستخباراتية والعملياتية والتكنولوجية علاقاتنا مع العالم العربي تتوطد أكثر من أي وقت مضى.



دول إسلامية رائدة تقترب منّا وهي تدرك أننا لسنا عدوا لها وإنما سند ضروري بالنسبة لها. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 15 января 2019 г.

وأكد نتنياهو أن رئيس الأركان العامة المنتهية ولايته، الجنرال غازي أيزنكوت، عقد لقاءات مع نظرائه العرب، قائلا: "حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة وأنت ياغازي كنت شاهدا على ذلك ".

قال رئيس الوزراء نتنياهو لرئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع المنتهية ولايته الفريق غادي أيزنكوت:



حولنا إسرائيل إلى قوة عالمية صاعدة فأنت كنت شاهدا على ذلك أثناء لقاءاتك مع رؤساء أركان الجيوش العربية. قد رأيتَ كيف عانقتم بعضكم البعض وحتى تم تصوير ذلك. pic.twitter.com/zSjWIs9qaB — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 15 января 2019 г.

وتحدث نتنياهو غير مرة خلال الأشهر الأخيرة عن التقارب بين تل أبيب ودول عربية، وزار أواخر أكتوبر الماضي سلطنة عمان حيث أجرى مفاوضات مع السلطان قابوس.

المصدر: RT