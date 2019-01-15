وزير الخارجية الإيراني يصل إقليم كردستان العراق

أكد رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، على أهمية التعاون والتنسيق بين دول المنطقة من أجل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مشددا على ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف.

وأشار بارزاني لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في أربيل، إلى استمرار التنسيق والتعاون بين العراق والإقليم مع إيران، والذي من شأنه مواجهة الإرهاب والقضاء النهائي عليه في المنطقة.

من جهته، شدد وزير الخارجية الإيراني، على دعم بلاده للتطورات الحاصلة في علاقة أربيل مع بغداد، متمنيا أن يتم حل كافة المشاكل والعراقيل عن طريق الحوار.

وناقش الجانبان كيفية تطوير العلاقات التجارية، والثقافية، والزراعية، والعلمية والمجالات الأخرى، وكذلك تقييم الأوضاع في المنطقة عموما.

وتوجه الوزير الإيراني، عقب ذلك، إلى محافظة السليمانية في زيارة على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى، حيث استقبله، نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، ومحافظ السليمانية هفال أبوبكر، وعدد من الشخصيات السياسية والحزبية في المحافظة.

ومن المقرر، أن يشارك ظريف في المؤتمر الاقتصادي المشترك، والذي ستجري فعاليته في السليمانية، فيما سيعقد عدد من اللقاءات السياسية في المحافظة.

المصدر: وكالات