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لافروف وباسيل يبحثان تكثيف جهود إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

أخبار العالم العربي

لافروف وباسيل يبحثان تكثيف جهود إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم
Sputnik Максим Блинов
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني، جبران باسيل (صورة أرشيفية)
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بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره اللبناني، جبران باسيل، في مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء تكثيف الجهود المشتركة للبلدين الرامية إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

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وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان صدر عنها حول المكالمة، أن الجانبين تبادلا الآراء حول تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وأكد لافروف، حسب البيان، تمسك الجانب الروسي "بسيادة لبنان الصديق واستقلاله ووحدة أراضيه واستقراره"، وشدد على أن "روسيا تنطلق من ضرورة حل القضايا الحيوية للأجندة الوطنية اللبنانية في الإطار القانوني، بالتوافق مع الدستور وضمن الحوار البناء بين أبرز القوى السياسية للبلاد، وعدم قبول أي تدخلات خارجية في شؤونه الداخلية".

وأشار الوزيران إلى "خطر التأثير السلبي للنزاعات الإقليمية الحادة، وخاصة الأزمة في سوريا، على الاستقرار والأمن في لبنان".

وناقش لافروف وباسيل خلال الاتصال الهاتفي "إمكانيات زيادة الجهود المشتركة الرامية إلى الإسهام في عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم".

كما تطرق الطرفان إلى "عدد من القضايا الملحة لتطوير العلاقات الروسية اللبنانية التي تميزت دائما بصداقة تقليدية"، مشددين على التصميم الحاسم المشترك على تطويرها وتوسيعها اللاحقين".

وجرت المحادثة بين لافروف وباسيل بعد إجراء وزير الخارجية الروسي مكالمة مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، دعا خلالها إلى ضرورة توحيد جهود الدول المعنية الرامية إلى إطلاق العملية السياسية في سوريا من خلال ضمان بدء عمل اللجنة الدستورية السورية في أسرع وقت ممكن.  

المصدر: RT

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