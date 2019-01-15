لافروف يدعو إلى إطلاق عمل اللجنة الدستورية في سوريا بأسرع وقت ممكن

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أثناء مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، إلى بدء عمل اللجنة الدستورية في سوريا من أجل إطلاق التسوية السياسية في البلاد.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أصدرته، أن لافروف شدد اليوم الثلاثاء أثناء المكالمة على ضرورة توحيد جهود جميع الأطراف المعنية بهدف إطلاق العملية السياسية في سوريا، معتبرا بدء عمل اللجنة الدستورية في أسرع وقت ممكن نقطة الانطلاقة لهذه العملية، وذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي أوائل العام الماضي.

يتبع..