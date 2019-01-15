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قرقاش يعلق على دور الأكراد في سوريا ويدعو للتعامل معهم

أخبار العالم العربي

قرقاش يعلق على دور الأكراد في سوريا ويدعو للتعامل معهم
Reuters Neil Hall
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش
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ثمن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، دور الأكراد في محاربة تنظيم "داعش" في سوريا، مؤكدا أن المصلحة تقتضي التعامل معهم بما يحفظ وحدة الأراضي السورية.

وقال قرقاش إن القلق الإقليمي والدولي حول مصير الأكراد مشروع، داعيا إلى أن ينحصر التعامل العربي مع المكون الكردي ضمن الإطار السياسي، والذي من شأنه أن يحفظ وحدة الأراضي السورية.

ويأتي تصريح قرقاش، بعد أيام من إعادة الإمارات فتح سفارتها في دمشق، بعد 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية على خلفية الأزمة السورية.

وتعليقا على هذه الخطوة أكد قرقاش، أن إعادة فتح سفارة بلاده لدى دمشق تهدف إلى "تفعيل الدور العربي" بسوريا في ظل ما وصفه بـ"التغول الإيراني التركي" فيها.

كما تتزامن هذه التطورات والتصريحات مع التحضيرات التركية لشن عملية واسعة شرقي الفرات، ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

المصدر: RT

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