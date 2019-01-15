اختفاء سعودي متهم بالاغتصاب في كندا.. وترجيحات بأن "سفارة بلاده ساعدته على الفرار"

اختفى رجل سعودي يبلغ من العمر 28 عاما، متهم بالاعتداء الجنسي على امرأة في جزيرة كيب بريتون، ورجح محامي هجرة بارز أن "تكون للمملكة يد في تهريبه قبل جلسة المحكمة".

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وتقول النيابة العامة في نوفا سكوشا، إحدى مقاطعات كندا، إن السفارة السعودية كفلت محمد زريبي الزعبي بمبلغ قدره 37.500 دولار في العام الماضي لقاء إطلاق سراحه، بعدما وجهت إليه تهم الاعتداء الجنسي والإكراه وحبس امرأة في الفترة الممتدة بين 1 أغسطس 2015 و26 مارس 2017.

وأوضح المدعي العام شاين راسل أنه تمت مصادرة الأموال التي قدمتها المملكة لكفالة الزعبي بعد تغيبه عن جلسة المحكمة يوم أمس الاثنين.

وتشير وثيقة المحكمة إلى أن مأمور الشرطة حاول دون جدوى العثور على الزعبي في الثامن من ديسمبر الماضي، ونقل عن محاميه ديفيد آيانيتي، قوله إن الزعبي "هرب من البلاد منذ بعض الوقت"، رغم أن الشرطة صادرت جواز سفره.

من جهته، قال محامي الهجرة المخضرم، لي كوهين في مقابلة صحفية إن الطريقة الأكثر ترجيحا لمغادرة الزعبي كندا بدون جواز سفر هي حصوله على وثيقة سفر صادرة من سفارة بلاده، حيث تواجه شركات الطيران غرامات باهظة إذا سمحت للركاب السفر على متن رحلاتها دون امتلاكهم تصريحا رسميا صادرا من الحكومة، أو جواز سفر ساري المفعول.

وأضاف كوهين: "لكي يغادر هذا الشخص كندا بدون جواز سفر، كان يتعين على الحكومة السعودية، تسهيل ذلك، ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن أي حكومة أخرى ستضع نفسها في هذا الموقف".

ويأتي هذا الحادث وسط استمرار التوتر بين السعودية وكندا.

المصدر: "globalnews"