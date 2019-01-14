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المعلم يبحث مع السفير الروسي الجديد العلاقات الاستراتيجية بين دمشق وموسكو

أخبار العالم العربي

المعلم يبحث مع السفير الروسي الجديد العلاقات الاستراتيجية بين دمشق وموسكو
RT
المعلم يتقبل أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد
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تسلم وزير الخارجية السوري، وليد المعلم خلال استقباله السفير الروسي الجديد لدى دمشق، ألكساندر يفيموف، أوراق اعتماده سفيرا مفوضا وفوق العادة لروسيا.

وأفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن الحديث دار خلال اللقاء حول علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتطوير التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، إضافة إلى استمرار جهود البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

المصدر: سانا

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