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الحكومة المصرية تكشف تفاصيل النهر الأخضر في العاصمة الجديدة

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الحكومة المصرية تكشف تفاصيل النهر الأخضر في العاصمة الجديدة
EgyptianCabinet
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تحدثت الحكومة المصرية عن تفاصيل العمل في منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي سيربط جميع أطراف العاصمة ببعضها محاكاة لنهر النيل.

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النهر الأخضر
مصر تطلق "النهر الأخضر" المحاكي لنهر النيل (صور)

ونشرت صفحة مجلس الوزراء المصري فيديو توضيحي للحديقة التي تسمى بـ"النهر الأخضر"، حيث يبلغ طولها 35 كيلومترا، وتتكون المرحلة الأولى من 10 كيلومترات باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه.

ويعد "النهر الأخضر" مشروعا يحاكي نهر النيل، ولكن لا مياه جارية في حوضه، وهو من أحد أهم المعالم البارزة في العاصمة المصرية الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها في مصر.

المصدر: RT

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