أبو الغيط يعلق على واقعة "تدنيس"علم ليبيا في لبنان

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن انزعاجه الشديد إزاء واقعة إزالة علم ليبيا في العاصمة اللبنانية بيروت وحرقه، ورفع مكانه رايات حركة "أمل".

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وقال أبو الغيط اليوم الاثنين إنه من غير المقبول في أي حال من الأحوال، أو تأسيسا على أية حجة، أن يتم حرق علم أية دولة عربية، خاصة إذا كان ذلك يحدث على أرض عربية.

وحث الأمين العام لجامعة الدول العربية السلطات اللبنانية على العمل لتوفير الاحترام الكامل لوفود الدول الأعضاء في الجامعة، المقرر أن تشارك في اجتماعات القمة الاقتصادية العربية في بيروت، مذكرا بأنه كان هناك ترحيب من مختلف الدول الأعضاء بالطلب اللبناني باستضافة هذه القمة.

ونزع أنصار حركة "أمل" اللبنانية أمس الأحد العلم الليبي من موقع انعقاد القمة العربية الاقتصادية والتنموية المزمع عقدها في بيروت وقاموا بوضع علم الحركة مكانه، كما أظهرت صور عملية "تدنيس" العلم الليبي من خلال رميه على الأرض وحرقه.

من جهته، أعلن وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة اليوم الاثنين عن إلغاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مشاركة بلاده في قمة بيروت.

يشار إلى أن بيروت تستعد لانعقاد القمة الاقتصادية التنموية العربية خلال الفترة من 18 وحتى 20 يناير الجاري.

المصدر: وكالات