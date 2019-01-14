عون لوكيل الخارجية الأمريكية: كلما دعمتم عملية السلام العادل يترسخ الهدوء

أبلغ الرئيس اللبناني، ميشال عون، مسؤولا أمريكيا، أنه "كلما دعمت الولايات المتحدة عملية السلام العادل في الشرق الأوسط، كلما ارتاح الوضع في لبنان وترسخ الهدوء على الحدود الجنوبية".

إقرأ المزيد

وبحث عون في قصر بعبدا، اليوم الاثنين، مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، السفير ديفيد هيل، الوضع في لبنان وكيفية ترسيخ الهدوء على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

وأكد عون لضيفه الأمريكي: "أن عملية ترسيم الحدود (مع إسرائيل) في الجنوب تأخرت، لكننا نأمل أن تستأنف قريبا".

وفي الشأن الداخلي، أبلغ عون هيل أن "لبنان في صدد إجراء إصلاحات مالية واقتصادية من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى تفعيل عملية مكافحة الفساد".

وشكر عون الولايات المتحدة الأمريكية على "الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني الذي يقوم بدوره في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان".

من جهته، شدد هيل على الدعم الأمريكي القوي والالتزام بلبنان آمن ومستقر ومزدهر. وأطلع الرئيس عون على أهداف جولة وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو في عدد من دول المنطقة، وشرح موقف بلاده من التطورات وخصوصا في سوريا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام