تشاووش أوغلو: نبذل جهدنا للحفاظ على السلام في إدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن أنقرة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على السلام ومنع الانتهاكات في إدلب السورية.

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وأضاف تشاووش أوغلو اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي: "إذا أصبحت إدلب وكرا للإرهاب، فإن ذلك يعتبر خطأ الحكومة السورية، لأنها نقلت الإرهابيين بالحافلات إلى إدلب".

على صعيد آخر، قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، إن "هيئة تحرير الشام" تنظيم إرهابي ولا بد من إيجاد حل جذري ينهي وجوده في محافظة إدلب.

وبحسب صحيفة "الوطن" السورية أوضحت مصادر معارضة مقربة من "الجبهة الوطنية للتحرير"، أكبر الفصائل المدعومة من تركيا في إدلب، أن "النصرة" تقدمت في ريف إدلب الجنوبي وسيطرت على بلدات عابدبن وترملا وسفوهن إثر اشتباكات عنيفة مع الفصائل المدعومة تركيا.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن فصائل مسلحة موالية لتركيا تقوم بتسليم بلداتها "للنصرة" والانسحاب منها دون قتال.

المصدر:وكالات